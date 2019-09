En Donneschdeg, de 26. September 2019, hunn déi spuenesch Autoritéiten 81 Persoune festgeholl an eng grouss Zomm u Suen, Luxusartikel an Drogen saiséiert.

4 Tonne Kokain, 2 Milliounen Euro Boergeld, eng Rëtsch Luxus-Aueren, Bijouen an eng 25 Meter laang Yacht goufe lescht Woch vun de spueneschen Autoritéiten saiséiert. Proprietéiten am Wäert vun 20 Milliounen Euro an 800 Bankkonte goufen donieft vun hinnen op Äis geluecht. Dat Ganzt gouf am Kader vun enger grousser Investigatioun tëscht Kolumbien, Frankräich, Portugal, Rumänien, Schweden a Groussbritannien duerchgefouert.

4 tonnes of cocaine and €2 million in cash seized in an international operation led by @policia involving authorities from Colombia, France, Portugal, Romania, Sweden & UK - supported by Europol: https://t.co/UFi3Sa6eqK€2-million-in-cash-seized-spanish-authorities pic.twitter.com/YKPfzXK2Uj — Europol (@Europol) September 30, 2019

Et hätt sech bei dësem Reseau ëm déi gréisste Grupp vun organiséierter Kriminalitéit gehandelt, déi an der spuenescher Regioun Levante am Drogenhandel an am Blanchiment aktiv war.

Dës Grupp wär besonnesch wéinst senger Gewalt opgefall an hätt rezent och e Member duerch e Mord verluer. Duerch déi vill Verhaftungen an de leschte Méint wären d'Leit méi kéng a récksiichtslos ginn. Dat huet dozou gefouert, dass d'Cheffe vum Reseau vill Suen hin an hir geréckelt hätten, wat der Police an d'Hänn gespillt huet, sou heescht et am Communiqué vun Europol.