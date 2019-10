London wëll nach des Woch Pläng fir eng Alternative zu dem ëmstriddene Backstop am Brexit-Ofkommes presentéieren.

Dat mellen iresch Medien. De britesche Premier Boris Johnson besteet drop, dass d'Garantieklausel fir eng oppe Grenz tëscht dem briteschen Nordirland an dem EU-Memberland Irland gestrach gëtt. Am anere Fall dreet hie mat engem net gereegelten Austrëtt op den 31. Oktober. Wéi et heescht, kéint d'Propose vum Boris Johnson virgesinn, dass an Zukunft Wueren a spezielle Kontrollzenteren, e puer Kilometer virun der Grenz ugemellt a mat GPS suivéiert ginn, bis se op där aner Säit ukomm sinn. Des Pläng sollen un d'EU iwwermëttelt ginn.