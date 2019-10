E Grupp vun Aktivisten ass e Méindeg fir e Präis nominéiert ginn, deen nom Andrej Sakharov benannt gouf, engem Oppositionellen an der Sowjetunioun.

Dëse war an den 80er Joren aktiv. Déi éischt Persoun, déi dës Auszeechnung krut, war den Nelson Mandela am Joer 1988.

De Lëtzebuerger Europadeputéierte Charles Goerens betount, dass de Sakharov-Präis an der Tëschenzäit esou een héije Stellewäert huet, dass d'Gewënner dacks fir Friddensnobelpräisser nominéiert géinge ginn.

Wéi funktionéiert d'Nominéierung?

All politesch Grupp am Europaparlament nominéiert eng Persoun. Sou huet sech d'Europäesch Vollekspartei zum Beispill fir de russeschen Oppositionellen Alexei Navalny entscheet, wärend d'Sozialdemokraten an d'Lénksfraktioun dräi brasilianesch Ëmwelt- a Mënscherechtsaktiviste proposéiert hunn.

Renew Europe, de Grupp vum Charles Goerens, huet den Ilham Tohti virgeschloen, e chineseschen Regierungskritiker, dee vum kommunistesche Regime zu enger eng liewenslänglecher Prisongsstrof veruerteelt gouf.

De Lëtzebuerger Politiker Charles Goerens seet, dass och an Europa selwer Prinzipie wéi d'Pressefräiheet net méi géinge respektéiert ginn. Et misst een dofir de Problem un der Wuerzel paken an am Discours iwwer d'Mënscherechter an anere Länner bescheiden optrieden.