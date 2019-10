Den Europäesche Geriichtshaff soll haut d'Fro klären, ob ka vun Online-Plattforme verlaangt ginn, verschidde Kommentarer weltwäit ze läschen.

Den Europäesche Geriichtshaff decidéiert haut driwwer, ob en Online-Service wéi Facebook ka gezwonge ginn, am Fall vu net legitimme Beleidegungen no weideren ähnlech Äusserungen ze sichen. Et geet och ëm d'Fro, ob ka verlaangt ginn, dass sou Informatiounen weltwäit geläscht ginn. Zil ass, Äusserungen, déi als net legitimme agestuuft goufen, méiglechst komplett aus dem Netz ze eliminéieren. Do drënner fält zum Beispill och ee Facebook-Post de vun anere User weider verbreet gouf.

De Fall war viru Jore vun der fréierer éisträichescher Grénger-Politikerin Eva Glawischnig-Piesczek un d'Rulle bruecht ginn. Si hat gefuerdert, dass ähnlech Beleidegunge misste geläscht ginn. Den Ieweschte Geriichtshaff an Éisträich hat den Europäesche Geriichtshaff domat chargéiert ze préiwen, ob dat mat der EU-Direktive iwwert den elektronesche Commerce kompatibel wier.