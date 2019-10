Béid Länner hätten d'Viraussetzungen dofir erfëllt, sou d'CDU-Politikerin zesumme mat aneren EU-Spëtzevertrieder an engem oppene Bréif.

Déi designéiert EU-Kommissiounscheffin Ursula von der Leyen huet een Appell un d'EU Staats- a Regierungscheffe gemaach Bäitrëttsverhandlungen mat Nordmazedonien an Albanien zouzestëmmen. Béid Länner hätten d'Viraussetzungen dofir erfëllt, sou d'CDU-Politikerin zesumme mat aneren EU-Spëtzevertrieder an engem oppene Bréif. Elo géif et drëms goen, Verspriechen anzehalen an an d'Zukunft ze kucken. De Lancement vun de Bäitrëttsverhandlungen mat deenen zwee Balkanlänner war trotz enger positiver Recommandatioun vu Säite vun der EU-Kommissioun reportéiert ginn.

Kritiker weisen drop hin, dass an der Lutte géint d'Korruptioun an déi organiséiert Kriminalitéit net genuch Fortschrëtter gemaach goufen. Eng definitiv Decisioun soll de 15. Oktober hei zu Lëtzebuerg geholl ginn, wann déi zoustänneg EU-Minister fir ee Conseil beienee kommen.