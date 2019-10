E Brexit-Deal bis den 31. Oktober ass praktesch net méi méiglech. Just eng Verlängerung vun de Verhandlungen schéngt nach déi eenzeg Optioun.

"Wa Groussbritannien net mat neie Proposen zu zwee zentrale Problemer aus dem Brexit-Plang kënnt, gesinn ech net, wéi mir an de Verhandlunge kënne weiderkommen". Dat huet den EU-Chefnegociateur Michel Barnier e Samschdeg matgedeelt. No dëser Ausso huet déi britesch Regierung e Sonndeg annoncéiert, dass si bereet wier hir Positioun zu problematesche Punkten ze ajustéieren. Groussbritannien rifft d'EU awer dozou op, sech méi flexibel ze weisen.

Déi zwee grouss Sträitpunkte sinn déi méiglech Grenzkontrollen tëscht Nordirland, enger britescher Provënz, an der Republik Irland, wat nom Brexit weiderhin an der EU géing bleiwen, an de Vetorecht, dee London gären dem nordiresche Parlament zougestoe wëll.