D'Pläng fir d'Verdeele vu Flüchtlingen, déi am Mëttelmier gerett goufen, stinn am Mëttelpunkt vum Conseil vun den EU Innen- an Immigratiounsminister.

Bei der Reunioun hei zu Lëtzebuerg dobäi ass och den zoustännege Minister Jean Asselborn.

Den däitschen Inneminister Horst Seehofer presentéiert ee Plang, dee mat Frankräich, Italien a Malta ausgeschafft gouf a virgesäit, dass Migranten op aner EU-Länner verdeelt ginn. Des Initiative hat dozou gefouert, dass Italien a Malta nees hir Häfen fir Schëffer vun Hëllefsorganisatioune mat Flüchtlingen u Bord opgemaach haten. Bis ewell stéisst des Initiative awer bei deene meeschten EU-Staaten op wéineg Resonanz.

Lëtzebuerg huet nieft enger Partie anere Länner schonn eng gewëss Zuel u Flüchtlingen opgeholl, déi am Mëttelmier aus Séinout gerett gi sinn. Bis ewell wieren dat ëm déi 60, gëtt de Jean Asselborn um Dënschdeg an engem Interview am Tageblatt zitéiert. Zanter Mëtt 2018 géif de Grand-Duché bal vun all Boot Flüchtlingen ophuelen, an dat soll och esou bleiwen.



Um Bord vum Conseil hei zu Lëtzebuerg, dierft et och ëm weider Hëllefe fir d'Versuergung vu Flüchtlingen aus Syrien an der Tierkei goen. Ee weidere Sujet ass de Mëssbrauch vu Kanner. Diskutéiert ginn och Initiativen géint Rietsextremismus an Terrorismus.