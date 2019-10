Um Dënschdeg kënnt dat britescht Parlament eng leschte Kéier beieneen, éier et fir e puer Deeg suspendéiert gëtt.

Fir eng Léisung am Brexit-Sträit ze fannen, reest den EU-Parlamentspresident David Sassoli um Dënschdeg op London bei de Premier Boris Johnson. Am fréien Owend berode béid Politiker iwwer Weeër, wéi virum geplangte briteschen EU-Austrëtt een Accord ka fonnt ginn.

Donieft kënnt um Dënschdeg dat britescht Parlament eng leschte Kéier beieneen, éier et fir e puer Deeg suspendéiert gëtt. De Boris Johnson hat d'lescht Woch nei Propose gemaach, fir een ofgeännerten Accord, déi awer an der EU op Widderstand gestouss sinn. Et geet ëm d'Fro, wéi d'Grenz tëscht dem EU-Memberland Irland an dem briteschen Nordirland och nom Brexit kann op bleiwen. Iwwert eng Alternativpropose gëtt och op en neits zu Bréissel verhandelt. D'Gespréicher vun e Méindeg hate kee Fortschrëtt bruecht.

Béid Säite stinn ënner Drock, virum EU-Sommet de 17. an 18. Oktober ee Kompromëss ze fannen. Wéi eng acceptabel Léisung kéint ausgesinn, steet allerdéngs nach an de Stären.