D'Euro-Finanzminister beroden um Mëttwoch hei zu Lëtzebuerg iwwert den ëmstriddenen Budget vun der Eurozon.

Bei den Diskussiounen ass och de Finanzminister Pierre Gramegna dobäi.

Wéi et heescht, kéint déi nächst Nuecht een Accord virleien.

De Budget vun der Eurozon ass een Element vum franséische President Emmanuel Macron senge Visioune fir Europa. Hien hat sech 2017 fir ee Multi-Milliarde-Budget just fir d'Eurostaaten ausgeschwat. Sou ee Budget war fir hien ee Symbol vun engem groussen Opbroch an der EU. Och sollt déi gemeinsam Wärungsunioun an Zukunft besser viru Finanzkrise protegéiert ginn. Am Summer dëst Joer hu sech d'Finanzminister dunn op ee Minimalkonsens gëeenegt.