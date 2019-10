An der Fro, wat an Zukunft mat Bootsflüchtlingen am Mëttelmier geschitt, kënnt d'EU nëmme ganz lues vum Fleck.

Den däitschen Inneminister Horst Seehofer huet et en Dënschdeg hei zu Lëtzebuerg net fäerdeg bruecht weider Länner dovun ze iwwerzeegen, fir Flüchtlingen vu Malta an aus Italien bei sech opzehuelen. Den Immigratiounsminister Jean Asselborn sot, dass Lëtzebuerg, souwéi Portugal an Irland sech kéinte bedeelegen. Domat géifen et, wéi och schonn virdrun, 7 Länner ginn, déi bereet wiere Flüchtlinge bei sech opzehuelen. Däitschland, Frankräich, Italien a Malta hate sech den 23. September op een temporären Solidaritéitsmechanismus gëeenegt. Ee Grupp vun EU-Staate soll sech dobäi fir sechs Méint bereet erklären, Bootsflüchtlingen opzehuelen. Domat soll verhënnert ginn, dass Schëffer mat Flüchtlingen weiderhin Deeg- oder souguer wochelaang um Mier blockéiert sinn, bis gekläert ass wat mat de Leit geschitt.