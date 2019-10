Dem franséische President Emmanuel Macron seng Kandidatin fir de Kommissärsposten fir de Bannemaart muss nach emol duerch d'Parlament.

D'Sylvie Goulard konnt bis ewell nach net iwwerzeegen a muss sech enger zweeter Auditioun en Donneschdeg stellen. Ënnert anerem steet d'Fro am Raum ob d'Goulard an der Vergaangenheet ee fréiere Mataarbechter zäitweis iwwert d'EU-Parlament bezuele gelooss huet. 2017 hat d'Sylvie Goulard wéinst der Affär als Verdeedegungsministesch demissionéiert. Déi europäesch Agence géint Fraude koum an den Asaz.