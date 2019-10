Sou d'Conclusioun vum Jean Asselborn, nom Conseil vun de Justiz- an Inneminister déi lescht zwee Deeg hei zu Lëtzebuerg.

Et hätt ee sech net genuch Mëttele ginn an de leschte 4 Joer, bedauert de Lëtzebuerger Diplomatiechef. Ënnert anerem vun der Tierkei aus géife vill Leit probéieren, fir eriwwer a Griicheland ze kommen. Am September waren et mat Momenter 12'000 Flüchtlingen, déi registréiert goufen.

D'Tierkei misst weider finanziell ënner d'Äerm gegraff kréien, fuerdert den Ausseminister. Fir datt Schoulen a Spideeler fir d'Migrante kënne gebaut ginn. Och a Spuenien an allgemeng am Mëttelmier bleift de Migratiounsproblem aktuell.

Nom Depart vum Inneminister Salvini maachen d'Italiener hir Häfen zwar nees op a vun do aus kann och eng Repartitioun organiséiert ginn. Ma et wiere leider ëmmer déi 7 selwecht Länner déi bereet wiere Leit opzehuelen, bedauert de Jean Asselborn. Déi gutt Noriicht wier awer déi, datt d'Schwäiz elo géif matmaachen, esou nach den Ausseminister.