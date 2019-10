Um Donneschdeg gëtt de britesche Premier Boris Johnson fir Gespréicher zu Dublin erwaart.

Wärend der Renconter mam iresche Premier Leo Varadkar dierft et virun allem ëm d'Fro goen, wéi d'Grenz tëscht dem briteschen Nordirland an dem EU-Memberland Irland och nom EU-Austrëtt vu Groussbritannien kann op bleiwen.

D'Auer tickt. Op den 31. Oktober soll Groussbritannien d'Europäesch Unioun verloossen. Bis ewell gesäit et allerdéngs net esou aus, wéi wann a leschter Sekonn nach een Accord kéint fonnt ginn.

De Boris Johnson refuséiert weiderhin dee sougenannte Backstop. Dëse gesäit vir, dass Groussbritannien sou laang an enger Zoll-Unioun mat der EU soll bleiwen, bis eng besser Léisung um Dësch läit. Nordirland soll donieft och am Bannemaart bleiwen. Bréissel an Dublin wëllen all Zort vun Douaneskontrollen op der irescher Insel verhënneren, fir de Friddensprozess an där fréierer Biergerkrichsregioun net a Gefor ze bréngen.

Bis den 19. Oktober muss de britesche Premier een Accord duerch d'Parlament bréngen. Am anere Fall ass hien dozou verflicht eng Verlängerung vum Brexit-Delai unzefroen.