De britesche Brexit-Minister Stephen Barclay kënnt um Freideg zu Bréissel mam EU-Chefnegociateur Michel Barnier fir Gespréicher beieneen.

No enger Woch techneschen Diskussiounen, soll en Tëschebilan gezu ginn. Dat sot ee Spriecher vum britesche Premier Boris Johnson. D'Gespréicher tëscht London a Bréissel sinn allerdéngs alles anescht wéi einfach, besonnesch well keng Léisung an der Fro iwwert d'Grenzkontrollen tëscht Nordirland an Irland a Siicht ass. D'Agenda gesäit vir, dass Groussbritannien d'EU op den 31. Oktober verléisst. De Boris Johnson wëll dësen Austrëtt noutfalls och ouni Accord duerchzéien.

No de Gespréicher vun dësem Freideg mam britesche Brexit-Minister, informéiert de Michel Barnier déi aner 27 EU-Länner. Si sollen doropshin decidéieren, ob sech Verhandlunge virum EU-Sommet Enn nächster Woch lounen. Am anere Fall dierft d'Diskussioun, fir den Austrëttsdatum op en neits ze verleeën, neien Opdriff kréien.

En Donneschdeg schéngen de britesche Premier an säin ireschen Homolog Leo Varadkar eng Léisung méi no komm ze sinn. En Deal bis den 31. Oktober wier nach méiglech, sou de Varadkar, no deenen zwou Stonne laange Gespréicher mam Boris Johnson.