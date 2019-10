Deen nächsten EU-Sommet, fänkt en Donneschden un an do geet et ëm de Brexit.

D'Bundeskanzlerin Angela Merkel wëll hier Relatioune mat Frankräich weider verdéiwen. Ënnert anerem wëlle béid Länner sech virum EU-Sommeten zesummesëtzen, fir, sou wäit et méiglech ass, gemeinsam Positiounen ze hunn, esou d'Kanzlerin. Dës méi enk Zesummenaarbecht soll ee Sujet e Mëttwoch am däitsch-franséische Regierungsrot zu Toulouse sinn. Den nächsten EU Sommet, fänkt en Donneschden un an do geet et ëm de Brexit.