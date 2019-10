Déi éisträichesch Zeitung "Kurier" huet de Jean-Claude Juncker an der belscher Haaptstad besicht. Hien huet an engem Interview Bilan gezunn.

An e puer Woche geet dem nach-EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker säi Mandat op en Enn. Säi Büro um 13. Stack vum Berlaymont-Gebai zu Bréissel ass hie schonn am Gaang, ze raumen, wéi déi éisträichesch Zeitung "Kurier" schreift.

Trotz effikasse Mataarbechter hätt hien dacks mussen Decisiounen eleng huelen a sech géint Regierungscheffen, Kommissären a Parlamentarier duerchsetzen.

Hien huet an dem Kontext d'Beispill vu Griicheland genannt, dat hien géint de Wëlle vu verschiddene Regierunge wollt an der Eurozon behalen.

Ugeschwat op de Brexit, bedauert de Jean-Claude Juncker, dass hien dem britesche Premier David Cameron ze vill nogelauschtert hätt, wéi dëse sot, dass sech d'Kommissioun net an de Walkampf fir de Referendum sollt amëschen. Et wiere sou vill Ligen opgedëscht ginn, deenen a Groussbritannien kee widdersprach hätt.

Weider betount den EU-Kommissiounspresident am Interview mam éisträichesche Kurier, dass een de Briten eng weider Rallonge vum Austrëttsdatum misst accordéieren, wann dës dann eng sollte froen. Dem Jean-Claude Juncker no wäert déi britesch Regierung dat awer net maachen. Hie géif awer sécher net op de Knéie rutschen, fir d'Briten ze froen, dass si den Austrëttsdatum solle reportéieren. Den Ament kéint hien net aschätzen, sou de Jean-Claude Juncker, wat de britesche Premier Johnson beim Europäesche Conseil dës Woch mécht.



Wat d'Zukunft vun der EU betrëfft, mécht den nach-EU-Kommissiounschef een Appell, dass ee sech als Europäesch Unioun net dierft an national Divisiounen zeréckdividéieren, mä sech op neie Gebidder zesummendinn. Dat hätt e mam Euro gemaach, deen haut déi zweetstäerkst Wärung op der Welt ass. Hien hätt d'Regierungskonferenz am Joer 1991, géint schwéiere Widderstand, geleet, duerch déi den Euro agefouert gouf. Do hätt ee bewisen, dass wann een zesummefënnt, net wéi een opgereegte Koup Hénger wierkt.



Viru kuerzem huet de Jean-Claude Juncker eegenen Aussoen no ugefaangen, d'Memoire vum fréiere britesche Premier David Cameron ze liesen. Hien hätt se direkt nees op d'Säit geluecht. De Cameron géif hien als ee verréckten Europa-Enthusiast beschreiwen. Dat wier hien iwwerhaapt net. Hie géif d'Necessitéite vum Kontinent kennen. An do wier net "méi" Europa néideg, mä "een" Europa, dat sech op déi essentiell Saache konzentréiert.



De fréiere Lëtzebuerger Premier gouf och gefrot, wou hien d'EU an der Mëtt vum Joerhonnert gesäit, ob se dann nach existéiert. Hie wier fest dovun iwwerzeegt, dass et d'Europäesch Unioun dann nach gëtt, sou de Jean-Claude Juncker. Et hätt ee schonn sou dacks d'Enn vun der EU virausgesot, dat wier awer ni agetratt. Hie kéint just constatéieren, dass et am Rescht vun der Welt eng grouss Bewonnerung fir déi europäesch Leeschtunge gëtt. Et hätt een nämlech aus engem Kontinent vum Krich ee Kontinent vum Fridde gemaach.

Hie géif och constatéieren, dass een ouni Ënnerbriechung an haart u seng Dier géif klappen, fir Handelsaccorden ofzeschléissen. An hie géif och feststellen, dass no der Decisioun vun de Briten, d'EU ze verloossen, den Zousproch un Europa zougeholl hätt. D'Mënsche géife spieren, dass een net einfach esou kann nokucken, wéi sech Europa nees a seng Bestanddeeler zerleet, wéi dat de Fall war, éier d'EU entstanen ass.

Dem Jean-Claude Juncker ass et eegenen Aussoen no net Baang ëm Europa. Et wier dann, et géif een ee grousse Feeler maachen, aus dem Drang eraus, de Populisten nozelafen.