E puer Deeg ier nei amerikanesch Stroftaxen op EU-Wuere sollen a Kraaft trieden, huet d'EU eng lescht Initiativ lancéiert, fir dëse Schrëtt z'evitéieren.

An engem Bréif un den US-Delegéierte fir Handelsfroen, Robert Lighthzier, huet d'EU-Handelskommissärin Cecilia Malmström de klore Wëlle vun der EU signaliséiert, de Sträit ëm d'Sanktioune fir d'Fligerkonstrukteuren fair ze léisen. Dëse Sträit ass nämlech den Ausléiser fir déi geplangte Stroftaxen vun den USA.

Et wier ee bereet, souwuel fir de Fall Airbus, wéi och fir de Fall Boeing, een Accord auszehandelen, heescht et am Schreiwes, dat der Däitscher Presse-Agence DPA virläit. Donieft huet déi zoustänneg EU-Kommissärin déi amerikanesch Autoritéiten drop higewisen, dass d'EU mat Géigemesure géif äntweren, wann d'USA Sanktiounen op europäesch Wuere verhänken.

Am Mëttelpunkt vum Sträit stinn EU-Subventioune fir de Fligerkonstrukteur Airbus, déi an den Ae vun den USA illegal sinn. Betraff vun den amerikanesche Stroftaxen wiere Kéis, Ham, Olivenueleg a Wäin, op deenen eng zousätzlech Taxe an Héicht vu 25% géifen akasséiert ginn.