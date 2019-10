Dat britescht Parlament gëtt um Méindeg, no enger Woch Paus, wärend enger feierlecher Zeremonie vun der Kinnigin Elizabeth II. opgemaach.

D'Queen liest dee Moment d'Regierungserklärung vum Premier Boris Johnson vir. Erwaart gëtt, dass den Johnson doranner Gesetzpropositioune wéi d'Ëmsetze vum Brexit-Deal mat Bréissel, souwéi fir déi geplangten Investitiounen an d'Police, de Gesondheetssystem an an d'Infrastruktur vum Land oplëscht.

Ob et nach mat Zäite virum EU-Sommet en Donneschdeg an e Freideg zu engem Accord tëscht London a Bréissel kënnt, ass ongewëss. De Weekend war et trotz intensive Gespréicher net zu engem Duerchbroch komm. D'Verhandlungen zu Bréissel sollen um Méindeg weidergoen.

"Times on Sunday" huet iwwerdeems gemellt, dass de Boris Johnson an den nächsten Deeg wéilt mam EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker, dem franséische President Emmanuel Macron an der Kanzlerin Angela Merkel schwätzen, fir erauszefannen, ob nach een Accord am Brexit-Sträit méiglech ass.