Well et Problemer mat verschiddene Kandidate vun der Kommissioun-von-der-Leyen gëtt, wäert dës wuel net den 1. November kënnen ufänken.

D'Kommissioun-Juncker geet, wéi et schéngt, ee Mount a Verlängerung. Wéinst Problemer mat verschiddene Kandidaten, wäert déi nei EU-Kommissioun vum Ursula von der Leyen net wéi geplangt kënnen ufänke mat schaffen. Dat sollt jo den éischten November sinn.



E Bléck an de Kalenner vum EU-Parlament géif awer weisen, datt et nach bis op d'mannst Enn November wäert daueren, bis d'Deputéiert déi nei Kommissioun kënne confirméieren. Dat huet déi däitsch Kanzlerin Merkel um Dënschdeg den Owend verroden.