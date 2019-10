Um Freideg war de Wirtschaftminister Etienne Schneider op Visitt am Astronautenzenter zu Köln bei der Europäescher Weltraumagence ESA.

Op enger gemeinsamer Presse-Konferenz huet de Wirtschaftsminister Etienne Schneider annoncéiert, dat Lëtzebuerg amgaangen ass, en Innovationszenter fir Weltallfuerschung op d'Been ze stellen.

Den Direkter vun der Europäescher Weltraumagence Jan Wörner huet eng Zesummenaarbecht mat Lëtzebuerg an esou engem Fuerschungszenter confirméiert, et wier hei nëmmen nach eng Formalitéit, datt d'ESA-Memberstaaten zoustëmmen.

Dat Ganzt kéint ee sech an enger weiderer Etapp, wéi eng Aart Industriezon fir de Space-Secteur virstellen, esou den Marc Serres CEO vun der Lëtzebuerger Weltraumagence.

Étienne Schneider annonce la création au Luxembourg d'un centre d'innovation dédié aux ressources spatiales (18.10.2019)



Communiqué par: ministère de l'Économie

Lors de sa visite à l'«European Astronaut Centre» à Cologne en date du 18 octobre 2019, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a annoncé, en présence du directeur général de l'ESA, Jan Wörner, la création au Luxembourg d'un centre de recherche dédié aux ressources spatiales. Cette structure sera implantée en collaboration et en concertation avec les acteurs et les institutions de la recherche luxembourgeoise qui sont déjà partenaires de la Luxembourg Space Agency (LSA) depuis sa création en septembre 2018. S'inscrivant dans l'initiative SpaceResources.lu lancée en février 2016, le nouveau centre se focalisera sur la recherche scientifique relative à l'extraction, à la transformation et au traitement de ressources qui existent dans l'espace, comme l'eau ou le régolithe.

À terme, il est envisagé d'étendre les activités de cette structure pour en faire un véritable centre d'innovation dédié aux ressources spatiales avec une dimension internationale. Pour y parvenir, le Luxembourg est en train d'explorer les pistes de coopération avec l'Agence spatiale européenne (ESA) afin d'atteindre leurs objectifs communs en matière de recherche spatiale. De plus grande envergure, le centre d'innovation aura alors surtout une portée européenne en incluant d'autres fonctions supplémentaires comme le support aux entreprises ou la gestion des connaissances.