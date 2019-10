De Ball läit elo beim britesche Parlament, dat zu Westminster iwwert den Deal ofstëmmt.

Keng Eenegkeet iwwer méiglech Bäitrëtts-Gespréicher mat Albanien an Nord-Mazedonien, gréisser Diskussiounen iwwert den neien EU-Budget, an Ongewëssheet ewéi et mam Austrëtt vu Groussbritannien weidergeet, nodeems et jo elo en Accord tëscht der britescher Regierung an der Europäescher Unioun fir en neien Deal gëtt. Esou léisst sech den EU-Sommet zu Bréissel resüméieren, an esou faasst et och den Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel op der Ofschloss-Pressekonferenz zesummen. Op en Neits huet de Brexit de Sommet dominéiert.

De Ball läit elo beim britesche Parlament, dat zu Westminster iwwert den Deal ofstëmmt. Op alle britesche Chaînë gëtt ewéi wëll gerechent, och de Lëtzebuerger Premierminister Xavier Bettel huet dës verfollegt, mee Kloerheet gëtt et net: ''Ass et eng Stëmm Ënnerscheed, sinn et 10 Stëmmen Ënnerscheed, sinn et 20 Stëmmen Ënnerscheed, ech kann et mam beschten Wëllen haut net soen.''

De Boris Johnson huet keng Majoritéit am Parlament. A senger eegener Partei, den Tories, ass hien alles anescht ewéi onëmstridden. Hie muss op Support vun der Oppositiounsbänk hoffen. Wann den Deal et net duerch Westminster packt, gëtt et en neit Kapitel am Brexit-Drama. Eng Verlängerung vum Austrëttsdatum ënnerstëtzt de Xavier Bettel awer just, wann et dofir e gudde Grond gëtt: ''Entweder si maachen Neiwalen, oder si maachen zum Beispill e Referendum iwwert den Deal. Mee et muss eng Ursaach ginn. Einfach ze soen, dir kritt en neien Deal, well der en neien Deal braucht, gëtt schwéier z'erklären.''

An der Nuecht op e Freideg wär et am EU-Conseil nach eemol héich hiergaangen. D'EU-Memberstaate sinn déif gespléckt an der Fro, ob d'Negociatioune fir eng Bäitrëttsprozedur vun Albanien an Nord-Mazedonien kënnen entaméiert ginn. Ënnert anerem Frankräich blockéiert déi Gespréicher, mam Argument, et misst ee fir d'éischt bei sech, also an der Unioun, raumen. D'Lëtzebuerger Positioun ass eng aner. De Xavier Bettel: ''Mir kënnen awer net fir eis intern Kichen Länner responsabel maachen. Si kënnen net dofir.''

De Jean-Claude Juncker huet den Ëmgang vun den EU-Staats a Regierungscheffen mat den Balkanstaaten aktuell och als groussen ''historeschen Feeler'' bezeechent. Albanien an Nordmazedonien erfëllen nämlech d'Critèren fir e Bäitrëtt.

Déi designéiert Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet iwwerdeems d'Prioritéite vun hirer neier Kommissioun presentéiert. Am Resumé: D'EU soll méi modern ginn. Gutt, seet de Lëtzebuerger Premier, mä am neie Budget géifen déi Ambitioune sech net erëmspigelen: ''Et kann net jiddweree soen, et muss méi séier a méi effikass ginn, et muss méi kontrolléiert ginn an et muss méi richteg sinn, an da soe mir direkt awer mat manner Suen a mat manner Leit. Net geet iergend eng Kéier net op.''

Déi finnesch Presidence, déi de Budgetsplang ausgeschafft huet, wär awer bereet nozebesseren. Do bleift der Europäescher Unioun jo och nach e bëssen Zäit. Anescht ewéi beim Brexit, dee soll den EU-Staats a Regierungscheffen no esou séier ewéi méiglech an am beschte Fall gereegelt iwwer d'Bühn goen. Alles kuckt op Westminster.