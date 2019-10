Kënnt de Brexit-Deal duerch? All d'Ae kucken haut op London op de sougenanntem "Super Saturday".

A Groussbritannien gëtt haut um sougenannten "Super Saturday" iwwert den neie Brexit-Deal ofgestëmmt. Zanter 37 Joer gouf et keng Parlamentssëtzung méi op engem Samschdeg a Groussbritannien.

Ëm 10.30 Auer ass déi historesch Sëtzung zu Westminster ugaangen. De Premier Boris Johnson mécht Reklamm fir säin Deal, deen an de leschten Deeg mat der EU ausgehandelt gouf. Et kéint een elo nei ufänken, Groussbritannien kéint mat der ganzer Welt Handelsaccorden ofschléissen, Standarde fir Employéë géinge bäibehale ginn.

De Labour-Chef Jeremy Corbyn reprochéiert dem Regierungschef iwwerdeems, datt en den Deal nach méi schlëmm gemaach hätt, international Standarde géingen erof gesat ginn, aarm Regioune géinge méi aarm ginn. Et kéint een dem Boris Johnson kee Wuert gleewen.



Et dierft stonnelaang vehement debattéiert ginn, ier dann am Nomëtteg ofgestëmmt gëtt.



Et ass ongewëss ob den Deal duerchkënnt. D'Oppositioun huet annoncéiert net matzespillen. Och de Koalitiounspartner DUP hat jo scho wësse gedoen, den Deal ze refuséieren, dee wier net gutt fir Nordirland.

Mam Ufank vun der Ofstëmmung gëtt géint 15.30 Auer gerechent.