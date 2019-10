Nodeems d'EU-Memberstaate sech um Sommet net iwwert den Ufank vu Bäitrëttsverhandlungen eenz gi sinn, mussen elo d'Bierger decidéieren, wéi et viru geet.

Sou heescht et vum Regierungschef Zoran Zaev. Obwuel Nordmazedonien d'Kritäre fir d'Bäitrëttsverhandlungen der EU-Kommissioun no erfëllt, blockéieren dräi Memberstaaten, notamment Frankräich, eng Decisioun. Eigentlech haten d'Memberstaate festgehalen, datt bis Oktober misst decidéiert ginn, ob d'Verhandlunge mat Nordmazedonien an Albanien ufänken oder net.

Um Sommet dës Woch gouf d'Entscheedung awer eng drëtte Kéier verréckelt, op Mee 2020. „Mir sinn d'Affer vun engem historesche Feeler vun der EU", sot de Zoran Zaev. Och den nach-EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker hat de Staats- a Regierungschefen e schwéieren historesche Feeler reprochéiert.

Dem Zoran Zaev seng Regierung huet ënnert anerem den Numm vum Land geännert – eng Fuerderung vun der EU, déi an der nordmazedonescher Bevëlkerung allerdéngs ëmstridde war. Virdru gouf et e joerzéngtelaange Sträit mam griicheschen Noper, well d'Land d'selwecht wéi eng griichesch Regioun „Mazedonien" geheescht huet. Griicheland war dowéinst géint en EU-Bäitrëtt.