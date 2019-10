Virum Europaparlament zu Stroossbuerg kuckt hien de Moien vun 10.30 Auer un op déi 5 Joer un der Spëtzt vun der Europäescher Kommissioun zeréck.

No senger Ried äntwert de Jean-Claude Juncker de Parlamentarier op hier Froen. U sech soll seng Mandatszäit den 31. Oktober op en Enn goen. Bis seng Nofolgerin Ursula von der Leyen de Posten iwwerhëlt, bleift de Jean-Claude Juncker awer nach Kommissiounspresident.

Dat dierft op d'mannst nach ee Mount daueren. Dëse Retard huet domat ze dinn, dass d'Personalien an där zukünfteger Kommissioun nach net all gekläert sinn. Frankräich, Rumänien an Ungarn mussen nämlech nei Kandidate presentéieren. Ënner Ëmstänn kéint déi nei Kommissioun den 1. Dezember ufänke mat schaffen.

D'Ursula von der Leyen war schonn am Juli vum Europaparlament confirméiert ginn. Déi designéiert Kommissären mussen allerdéngs hir Auditiounen an den zoustännege parlamentaresche Kommissioune packen. Déi huet den Nicolas Schmit, dee fir Lëtzebuerg an der neier Kommissioun soll sëtzen, schonn hannert sech. Den LSAP-Politiker a fréieren Aarbechtsminister soll an Zukunft zoustänneg si fir de Volet Beschäftegung.