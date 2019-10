De Brexit mécht d'Leit duercherneen, mengt de Jean-Claude Juncker am Interview op RTL Télé Lëtzebuerg kuerz no der leschter Ried als Kommissiounspresident.

De Brexit mécht vill Leit duercherneen. Dat mengt de Jean-Claude Juncker am Interview op RTL Tele Lëtzebuerg, kuerz nodeems hien seng leschte Ried als Kommissiounspresident gehalen huet. Hie wier awer ee vun den eenzegen deemools gewiescht, deen dovunner ausgaangen ass, datt de Referendum iwwert de Brexit negativ géif ausgoen. Vun engem zweete Referendum geet hien dann och net aus. Elo hunn d’Britten domadder ze kämpfen.

De Brexit hätt fir keen een Avantage, och net fir d’europäesch Unioun. Och déi géif finanziell gesi verléieren, och am Fall, wann den haarde Brexit evitéiert kéint ginn. Fir de britesche Premier Boris Johnson fënnt de Jean-Claude Juncker deemno däitlech Wierder. Esou wéi de Boris Johnson mat sengen Deputéierten am House of Commons géif ëmgoen, wier an net villen anere Länner méiglech, esou den EU-Kommissiounspresident. Ma hien hätt mat ville Leit ze dinn, déi dem Boris Johnson sengem Kaliber géifen entspriechen, zum Beispill den Donald Trump. Um internationale Parquet hätt sech den Toun geännert.

“Et duerf ee sech net infizéiere loosse vun engem falsche Behuelen”, esou de Jean-Claude Juncker an deem Kontext. Hie kéint net zum Donald Trump soen, elo géif een net méi matenee schwätzen. Et misst ee sech op esou een Toun astellen an net dovunner beandrocke loossen.

D’Populiste selwer wiere keng Gefor, esou de Jean-Claude Juncker. D’Gefor wier dann awer reell, wann déi Gehéier bei de Leit fannen. Si wiere vläicht déi déi richteg Froe géife stellen, mee keng richteg Äntwert géife ginn. An d’Gefor géif och vun der Vereinfachung vun der Politik ausgoen. D’Politik wier awer ee komplext Konstrukt. D’sozial Medien géifen déi Vereinfachung stäerken.

D’Bäitrëttsverhandlunge vun der Tierkei an d’europäesch Unioun dann: Do mengt de Jean-Claude Juncker, datt d'Tierkei nach laang net bäitrëttsräif wier, well d’Tierkei, esou wéi d’Situatioun sech géif stellen, net kéint an d’EU opgeholl ginn.

De Réckbléck op seng Carrière, de Brexit an d'Populiste si Sujeten am groussen RTL-Interview mam Jean-Claude Juncker.