Et ass en Thema, wat keen Enn schéngt ze huelen. De Brexit. Um Europäesche Kontinent kritt een et praktesch all Dag an de Medien ze liesen oder ze héieren.

Ma wéi ass d'Liewen zënter dem Referendum vum 23. Juni 2016 op der Insel? Mir hu 6 Lëtzebuerger, déi zu London liewen, besicht an hunn nogefrot.

D'Lëtzebuerger Ambassade zu London schätzt, dass eng 2.200 Lëtzebuerger a Groussbritannien liewen, dovunner 1.200 Studenten. Déi Zuel gëtt geschätzt, well d'Europäer sech, anescht ewéi bei eis, net mussen op der Gemeng umellen, wou se wunnen. Dofir ass och net gewosst, wéi vill Europäer genau do liewen. Et geet ee vun 3 Milliounen aus, mä wahrscheinlech sinn et der méi.

Déi Britesch Regierung huet dëst Joer entscheet, datt all Europäer sech muss iwwert en Internetsite registréieren an eng Openthaltsgeneemegung ufroen. Leit, déi méi wéi 5 Joer do wunnen, kréien dann en "settled status" accordéiert; déi manner laang do wunnen, de "pre-settled status". All Europäer muss sech online umellen, egal wéi laang ee schonn a Groussbritannien wunnt. Am Fall vun engem No-deal Brexit hunn si nach bis den 31. Dezember 2020 dofir Zäit.