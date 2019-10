Déi 5 gréisste Pëtrolskonzerner souwéi Branchevertrieder hunn zanter 2010 iwwer 250 Milliounen Euro fir Lobbyaarbecht bei der Europäescher Unioun ausginn.

Dat geet aus engem Rapport vun direkt e puer Ëmweltschutzorganisatiounen ervir. Doranner heescht et, dass BP, Chevron, ExxonMobile, Shell an Total an de leschten 9 Joer iwwer 123 Milliounen Euro a Lobbyaarbecht investéiert hätten. Vertrieder aus dem Pëtrol- an Äerdgassecteur hätte weider 128 Milliounen ausginn.

Weider gëtt an der Etüd vu Greenpeace an aneren Organisatioune festgehalen, dass d'Lobbyisten am Joer 2014 op d'mannst 327 Rencontere mat Vertrieder vun der EU-Kommissioun haten. Dat géif méi wéi enger Sëtzung pro Woch entspriechen. Wéi et heescht, géifen d'Konzerner alles maachen, fir d'Klimaschutzmesuren an d'Längt ze zéien, ofzeschwächen an ze torpedéieren.