Dat war d'Decisioun den Donneschdeg de Moien um Europäesche Geriichtshaff an enger Affär mat Bezuch op Lëtzebuerg.

Et goung ëm d'Fro, ob et am Kader vun enger Steier-Enquête a Saachen TVA méiglech wär, fir op Beweiser zréckzegräifen, déi a Violatioun vum Recht op d'Privatsphär ergattert goufen.

D'Affär ass op de Sträit vun zwee Cheffe vun enger belscher Computerfirma mam belsche Staat zréckgaangen.

Europäesche Geriichtshaff/Reportage Eric Ewald

D'belsch Steierverwaltung hat fir d'Joren 1997 an 1998 Avisen erausginn, duerch déi d'Steiererklärunge vun de Kläger rektifizéiert goufen. 1996 war eng strofrechtlech Enquête iwwert d'Aktivitéite vun der Computerfirma opgemaach ginn, opgrond vun enger Plainte vun der belscher "Inspection spéciale des impôts". Am Kontext vun där Enquête war hei am Land Rechtshëllef ugefrot ginn. Bei Perquisitiounen a Saisien hat den Direkter vun enger lëtzebuergescher Bank Dokumenter iwwert déi zwee Firmecheffen erausginn. Heifir gouf et keen Accord vun der Chambre du Conseil vum Stater Geriicht, deen ass awer duerch e spezifesche Benelux-Vertrag néideg. D'belsch Steierverwaltung hat déi zwee Cheffen doropshin zum Bezuele vu Steieren op de Revenuen opgefuerdert, déi op e lëtzebuergesche Kont iwwerwise gi waren. Deem seng Existenz goung aus den Dokumenter ervir, déi am Kontext vun der Rechtshëllef iwwergi goufen. Well si der Meenung waren, déi Dokumenter wären onerlaabt ergattert ginn, wollten déi zwee Firmecheffen dës Steieren erlooss kréien. Virun der belscher Cour de Cassation hate si argumentéiert, d'Iwwergi vun den Dokumenter hätt en Agrëff an hiert Privatliewen duergestallt. D'belsch Cour de Cassation hat der Cour um Kierchbierg doropshin d'Fro gestallt, ob en Artikel vun der Charta vun den EU-Grondrechter sou misst interpretéiert ginn, dass en ëmmer de Gebrauch vu Beweiser verbitt, déi a Violatioun vum Recht op d'Privatsphär ergattert goufen.

Fir d'Cour um Kierchbierg geet et an dëser Affär ëm eng Rektifikatioun vu Steiererklärunge vu Privatleit, déi net zum Handlungsfeld vun der Europäescher Unioun gehéiert. D'Demandë vun der belscher Cour de Cassation wären dofir irrecevabel.