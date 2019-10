Dat ass d'Missioun vun der europäescher Agence fir d'Iwwerwaachung vun de Grenzen a Coten - besser bekannt ënner hirem fréieren Numm Frontex.

Elo gëtt domadder ugefaang ee grousse permanenten Corps opzebauen. 10.000 Leit solle bis d'Joer 2027 rekrutéiert ginn, och hei zu Lëtzebuerg.

Am Grand-Duché gëtt et eng EU-Baussegrenz an déi ass um Fluchhafen. Mir sinn um Findel beim Christian Steichen - Direkter vun der Fluchhafe-Police - a bei senger Equipe. Eng vun den Aufgaben ass et, fir gefälschte Päss ze detektéieren. Am Moment stellt Lëtzebuerg fräiwëlleg Leit fir d'Agence zur Dispositioun. Et gëtt eng Lëscht vun 30 Persounen, meeschtens daueren d'Missiounen un de Baussegrenzen 2 bis 3 Méint. Wat ännert, ass datt d'Agence elo hiert eegent Personal kritt.

Och Lëtzebuerg muss säi Bäitrag leeschten, bis 2027 solle 24 Leit zur Verfügung gestallt ginn. Bei der Police, der Douane an der Arméi soll intern no Interesséierte gesicht ginn. A 4 Kategorie gëtt rekrutéiert. D'Ufuerderunge sinn héich: zum Deel ass en Universitéitsdiplom néideg. En Deel vum Lëtzebuerger Personal wäert op den EU-Baussegrenze selwer musse schaffen, d'Risike wieren déi, déi een aus dem Beruff kennt, ma d'Schaffkonditiounen kéinten natierlech awer anescht sinn ewéi déi op engem Fluchhafen, esou de Lëtzebuerger Responsabele fir déi Europäesch Grenzagence.

D'Personal gëtt besonnesch do gebraucht, wou den Drock am gréissten ass: Italien, Griicheland, Rumänien, Bulgarien.

Méi falsch Pabeieren och wéint Brexit

Um Findel gi reegelméisseg Passagéier gepëtzt, déi falsch Pabeiere bei sech hunn. D'Zuelen hu sech dëst Joer awer méi ewéi verduebelt, heescht et vun der Fluchhafe-Police. De Grond dofir ass ënner anerem de Brexit. D'Passeure géingen d'Situatioun ausnotzen, fir Drock ze maachen a fir falsch Pabeiere fir a Groussbritannien ze verkafen.

Soss waren et an der Moyenne ronn 40 gefälschten Dokumenter pro Joer, déi um Findel detektéiert goufen.

Dëst Joer sinn et der elo schonn 90.

Dat Ganzt wier kee Lëtzebuerger Phänomen, vill europäesch Fluchhäfe wiere betraff, heescht et weider vun de Responsabelen um Findel. Wann e falsche Pass detektéiert gëtt, da géif een d'Saach weider un de Parquet ginn.