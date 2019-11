6 Woche virun de Neiwalen a Groussbritannien, mellt sech elo de Chef vun der Brexit-Partei de Nigel Farrage nees zu Wuert.

Den Deal, esou wéi e mat der EU ausgeschafft gi wier, hätt näischt méi mam Brexit ze dunn, esou de Farage fir den Optakt vun der Walcampagne.

De britesche Premier Boris Johnson sollt den Deal opginn, esou d'Fuerderung vum Brexit-Supporter, deen dem Johnson eng Allianz mat senger Partei ugebueden huet. Sollt den Johnson net dorobber agoen, da géif d'Brexit-Partei bis den 12 Dezember ëm all eenzele Sëtz bei de Neiwale kämpfen.

Den 12. Dezember gëtt jo nei gewielt op der britescher Insel. De Moment huet de Regierungschef Johnson keng Majoritéit am House of Commons, d'Brexit-Partei vum Farage ass net am Parlament, mä kéint engem neie Sondage no, op 7 Prozent kommen.