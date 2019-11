De Freideg de Moien huet d'Christine Lagarde d'Successioun vum Mario Draghi als President vun der EZB iwwerholl.

Dat fir 8 Joer. Schonn e Méinden hat den Draghi symbolesch d'Geschäfter un d'Franséisin iwwerreecht. Déi wëll an hirem Amt den EZB-Rot nees zesummebréngen. Et gouf nämlech Divergenze wéinst der Geldpolitik. D'Lagarde wëll den Accent dann och op d'Klimapolitik setzen.

E Freideg de Mëtteg war an deem Sënn eng Demonstratioun vun der globaliséierungskritescher Beweegung Attac virum Sëtz vun der europäescher Zentralbank zu Frankfurt. Nieft Attac demonstréieren och Supporter vu "Fridays for future" a vun "Extinction Rebellion". Si fuerderen, datt beim Kaf vun Obligatiounen Sozial- an Ëmweltkritäre berécksiichtegt ginn.