Viru knapp engem Mount si beim enger Attack zu Halle 2 Mënschen ëm d'Liewe komm. Den Ugräifer hat d'Waffe mat Hëllef vun engem 3D-Printer hiergestallt.

Experte warne virun dem Mëssbrauch vun der neier Technik, well aner Rietsextremisten och Schosswaffen oder Deeler vu Waffe mat engem 3D-Printer produzéiere kéinten. Dat huet Europol an engem Bericht Enn Oktober geschriwwen, dee "Spiegel" elo zitéiert. Och den Darknet géing et de Mënschen ëmmer méi einfach maachen, fir illegal u Gewierer ze kommen.

Europol no ass et méiglech, dass déi modern Technik och bei zukünftegen Ugrëffer vun Islamiste kéint benotzt ginn. Donieft kann den Asaz vun Drone genausou geféierlech sinn. Dës Apparater géingen an der Propaganda vun der IS eng wichteg Roll spillen. Eng Rëtsch Kämpfer, déi aus Syrien zeréck an Europa komm sinn, hätten Erfarunge mat der moderner Technik a wéissten, wéi een se geziilt asetze kann.