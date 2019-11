An der EU sinn d'Finnen am zefriddensten, si gi sech 8,1 vun 10 Punkten a leien domat virun den Éisträicher an den Dänen.

D'Leit hei am Land situéiere sech bei 7,6, liicht iwwert der EU-Moyenne vu 7,3. Dat seet eng Etüd vun Eurostat, déi sech op d'lescht Joer bezitt. Am onzefriddensten sinn d'Leit a Bulgarien (5,4), Kroatien, Litauen a Griichenland.

Allgemeng sinn d'Europäer awer méi zefridde wéi nach 2013. PDF: Déi komplett Eurostat-Etüd Wat déi eege finanziell Situatioun ugeet, ginn d'Lëtzebuerger Residenten sech 6,9 vun 10 Punkten. D'Dänen, d'Finnen an d'Schweden si finanziell am zefriddensten. A bal alle Länner huet déi finanziell Zefriddenheet zougeholl, net awer an Dänemark, Holland an och net zu Lëtzebuerg.