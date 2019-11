D’EU-Ausseministeren beroden um Méindeg zu Bréissel iwwert eng Reaktioun op de weidere Réckzuch vum Iran aus dem internationalen Atom-Ofkommes.

D’lescht Woch huet den Iran jo ugefaangen nees eng Anlag a Betrib ze huelen, wou weideren Uran ugeräichert ka ginn.

Et wier eng Reaktioun op de Réckzuch vun den USA aus dem Accord, an op d’Versprieche vun der EU, fir amerikanesch Wirtschaftssanktiounen auszegläichen, wat bis ewell net geschitt wier, heescht et vun Teheran.

Um Bord dierft och déi rezent Ausso vum franséische President Macron en Thema sinn, deen d’NATO d’lescht Woch als „gehirdoud“ bezeechent hat.

Den 3. a 4. Dezember ass zu London den NATO-Sommet.