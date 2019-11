Produiten aus Palestinensergebidder mussen drop stoen hunn, datt si aus där Regioun kommen. Dat ass eng Decisioun vum europäesche Geriichtshaff.

Sollten d'Gidder aus Deeler stamen, déi vun Israel besat sinn, misst dëst drop markéiert sinn, well dës Terrainen een aneren vëlkerrechtleche Statut hätten, wéi Israel.

Der Cour no dierft ee Produit, hei an der Affär goung et ëm Wäin, d'Verbraucher net falsch informéieren. D'Fro ass eng politesch. Israel behaapt nämlech, datt ee Kennzeechne vu Siidlerproduiten, also Produiten, déi aus israelesche Siidlungen an de besaten Territoiren sinn, diskriminant wier. Domadder kéinte Produiten nämlech boykottéiert ginn.