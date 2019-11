Well de Brexit ëmmer nees verréckelt gouf, muss London ee Kandidat fir déi nei EU-Kommissioun bestëmmen.

D'Britten di sech do awer extrem schwéier. Ee weidere Bréif vun der designéierter EU-Kommissiouns-Presidentin Ursula von der Leyen krut keng Äntwert vun der britescher Regierung.

Den EU-Austrëtt vu Groussbritannien gouf schonn 3 Mol no hanne verluecht a soll elo spéitstens Enn Januar sinn.

An der EU sinn der vill, déi sech froen, ob et iwwerhaapt Sënn mécht, dass London fir déi kuerz Zäit muss an der Kommissioun vertruede sinn.