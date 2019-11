"Development Partner in Action". Jo, d'BEI ass onsen aktiven Entwécklungspartner, sou d'Egyptesch Ministesch fir International Kooperatioun.

E konkret Beispill: D'lescht Joer gouf e Wandpark an Héicht vun 115 Milliounen Euro am Golf vu Suez finanzéiert - e Brochdeel vun den Investissementer vun der Europäescher Bank fir Investitiounen an Egypten. An dat zu Gonschte vu Wirtschaft an Ëmwelt.

Et geet net just ëm e Mix u Finanzementer mat innovative Programmer... Méi wichteg ass, datt d'BEI, onse Partner am Sënn vu Wëssen, Deele vun Erfarungen etc. eng virbildlech Funktioun huet. Dat ass et, wourëms et ons geet, sou d'Dr. Sahar Nasr, egyptesch Ministesch fir Investissementer an international Kooperatioun. D'Liewe vun de Leit änneren; dorëms geet et. De Mourad Wah-ba, Direkter vum regionale Büro vum Entwécklungsprogramm vun de Vereenten Natioune fir d'Arabesch Staaten, weess, vu wat e schwätzt. Schonn eleng e Mikrokredit kann enger ganzer Famill aus der Aarmut eraus hëllefen.

De President vun der Europäescher Investitiounsbank, Werner Hoyer, preziséiert: Haut nach hunn eng geschaten 1,7 Milliarden erwuesse Persounen (1 % vun der Weltpopulatioun) weder e Bankkonto nach Accès zu Finanzservicer, wéi Compte courant, Spuerkont, Virement an Assurancen.

Mikrofinanzen - och eng Prioritéit fir d'Lëtzebuerger Regierung. Do hunn der zwee sech zanter enger Rei Jore fonnt. D'Lafzäit vun engem Fong, fir kleng a ganz kleng Entreprisen am Afrika, Karibik, pazifesche Raum z'ënnerstëtzen, gouf en Dënschdeg verlängert. Mat Hëllef vun der Mikrofinanz kréie grad Fraen a ville Länner Accès zu Geld a kënnen d'Welt veränneren, sou de Finanzminister Pierre Gramegna.

Ouni Zweiwel kann d'BEI hei de sougenannten Hiewel-Effekt spillen, dat heescht, Garantie ginn, fir nei Finanzementer.

Ziler sinn d'Entwécklung an de Klima, zwee Wierder, déi en Dënschdeg an engem Stéck gefall sinn. Wat d'Klimafro ubelaangt, sou wëll d'BEI kloer hir Responsabilitéit iwwerhuelen. 2025 solle 50% vun de Finanzementer vun der BEI u Projete goen, déi zu Gonschte vum Klima an der Ëmwelt ausgeschafft goufen.

De Bertrand Piccard, President vun der Fondatioun Solar, riet den Invitéen an d'Gewëssen. Hie freet, wéi et méiglech ass, datt mer sou schaarf drop sinn, fir dee leschte Smartphone-Modell ze hunn, mer awer esou an der Vergaangenheet liewen, wat d'Motoren, Energie, an Technologie ubelaangt, déi 1880 erfonnt goufen, um Ufank vum Petrolszäitalter. Dat ass d'Wourecht vun deem, wat hautdesdaags geschitt. Wa mer iwwer Klimawandel, iwwert den Ëmweltschutz schwätzen, da geet et net drëms, d'Welt a Richtung Zukunft ze drécken, ma et geet just drëms, d'Welt aus der Vergaangenheet an ons Zäit ze bréngen.

Qualitative Wuesstem wëll d'Europäesch Bank fir Investitiounen an Zukunft vu Lëtzebuerg aus weltwäit ënnerstëtzen. An der Hoffnung, datt och de private Secteur matzitt. Vun de grousse Finanzinstituter bis déi grouss Entreprisen.