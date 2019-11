D'Hëllef, déi Griicheland an Italien vun der EU kritt hunn, fir mat de Suitte vun der Migratiounskris eens ze ginn, hätt net dat erreecht, wat se sollt.

Esou den Avis vun der europäescher Cour des Comptes. D'Waardezäite wieren nach ëmmer ze laang an et géifen ëmmer erëm Enkpäss bei den Asylprozeduren a Griicheland an Italien ginn. D'Hëllef vun der EU hätt d'Situatioun vun den iwwerlaaschten Asylsystemer net kënne verbesseren, esou d'Conclusioun vum Rechnungshaff. 2018 hätt d'Asylprozedur a Griicheland ëmmer nach ronn 215 Deeg gedauert.

Am Kader vun enger temporärer Verdeelung vu Flüchtlinge sollten u sech 160.000 Migranten an aner EU-Staate relokaliséiert ginn. Eng legal verbindlech Zouso gouf et du just nach fir 100.000. An tatsächlech ëmverdeelt goufen um Enn just eppes méi wéi 34.000 Leit, esou d'Rechnungspréiwer. Grond dofir wieren eng Rei operativ Mängel, fir d'Leit erauszesichen, déi nei verdeelt solle ginn.