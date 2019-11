Wann den Varhelyi duerchkënnt, stëmmt d’EU-Parlament de 27. November iwwert déi ganz Kommissioun vum Ursula von der Leyen of.

Déi 3 No- Nominéiert aus Frankräich, Rumänien, an Ungarn hunn um Donneschdeg mussen dem Europaparlament Ried an Äntwert stoen.

De Fransous Thierry Breton soll de Ressort Bannemaart an Industriepolitik iwwerhuelen. D’Rumänin Adina-Ioana Valean gëtt Verkéierskommissärin. Den Oliver Varhelyi aus Ungarn, muss awer nach Froe schrëftlech beäntweren.

Déi éischt Kandidaten aus deenen Länner hat d’Parlament jo refuséiert.

Wann den Varhelyi duerchkënnt, stëmmt d’EU-Parlament de 27. November iwwert déi ganz Kommissioun vum Ursula von der Leyen of. Dës géif dann mat engem Mount Verspéidung, den 1. Dezember ufänken mat schaffen.