No laangen Diskussiounen hätt een decidéiert, an Zukunft net méi an d'Produktioun mat fossillen Energien ze investéieren.

Dat sot den BEI-Vizepresident McDowell.



Kuel-Kraaftwierker gi scho méi laang net méi ënnerstëtzt, elo fält och d'Gasproduktioun ewech.