Bal 16 Milliounen Euro - dat ass de Montant, deen de Grand-Duché aus dem Europäesche Fong fir Asyl, Migratioun an Integratioun ze Gutt huet.

Dës Zomm bezitt sech op d'Period tëscht 2014 an dem nächste Joer.

Mat dësen europäesche Sue goufen Integratiounsmesurë fir Demandeurs d'Asyl finanzéiert, mä och prozedural Voleten, déi dës Demanden uginn an d'Relocalisatiounen an d'Reinstallatiounen. Co-finanzéiert Projeten hei am Land goufe vum OLAI, respektiv dem Ausseministère geréiert.

Vun de 15,7 Milliounen Euro, déi Lëtzebuerg aus dem 3,1 Milliarden Euro décken EU-Dëppen krut, si bis ewell eng 60% gebraucht a goufen investéiert. Dat mécht am Ganzen 9,5 Milliounen Euro aus.

Dës Chifferen deelt de Finanzminister Pierre Gramegna op Basis vun enger parlamentarescher Fro vum LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo mat.