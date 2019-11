De Parlamentspresident David Sassoli huet en Donneschdeg confirméiert, dass d'Europäescht Parlament e Mëttwoch iwwert d'EU-Kommissioun ofstëmme wäert.

Gëtt déi nei Ekipp ugeholl, kann d'Kommissiounscheffin Ursula Von der Leyen den 1. Dezember ufänke mat schaffen. U sech hätt déi nei Kommissioun schonn den 1. November sollen ufänken, ma d'Parlament hat déi proposéiert Kandidaten aus Frankräich, Ungarn a Rumänien refuséiert. Deemno mussen déi nominéiert Ersatzkandidate sech elo och de Froe vun den Deputéierte stellen.

D'Von der Leyen gëtt soumat déi éischt Fra un der Spëtzt vun der EU-Kommissioun. Hiert Zil, 50 Prozent Fraen z'ernimmen, huet si net erreecht. Mat derbäi an der neier Ekipp si 15 Männer an 12 Fraen, d'Fraequote läit bei 44%. Eng Partie Memberstaate sinn hirem Wonsch net nogaangen, eng Fra an e Mann als Kandidat ze nominéieren.