De Conseil huet der designéierter EU-Kommissioun e Méindeg gréng Luucht ginn. Domadder ass de Wee fräi fir de Vott vun der Von der Leyen hirem neien Team.

Déi gréng Fraktioun huet allerdéngs wëlles, sech bei deem Vott z'enthalen, dat huet d'Lëtzebuerger EU-Deputéiert Tilly Metz e Méindeg de Moie matgedeelt. Mat ugekënnegte Projete wéi "Zero Pollution" a virop engem "Green Deal" unhand vun deem déi designéiert Kommissiounspresidentin Ursula Von der Leyen Europa bis 2050 zu engem klimaneutrale Kontinent wëll maachen, misst d'Zoustëmmung vun der grénger Fraktioun zu Stroossbuerg hirer Kommissioun eigentlech sécher sinn. Géif et do net och e b-Moll...

Tilly Metz, déi Gréng: "Well do sinn awer Saachen, déi engem einfach am Hals stieche bleiwen. Ech hat et virdru gesot: Den 'european way of life' (där gëtt et net just een), e Kommissär fir d'Defense Industrie... d'Madamm Von der Leyen huet net undeite gelooss, datt se eng Reform - ech sot jo ëmmer, mir brauchen an der gemeinsamer Agrarpolitik e Paradigmewiessel. Ech hunn dee bis dato net héieren, d.h. ech gleewen net, dass et dee wierklech gëtt."



Genuch Grënn also och, fir géint d'Kommissioun ze stëmmen. De Kompromëss: et enthält ee sech beim Vott. Dat war jiddwerfalls mol d'Positioun vun der grénger EU-Deputéiert an hirer Fraktioun e Méindeg de Moien.

Tilly Metz: "An ech hunn normalerweis d'Abstentioun guer net gären, mä dat kann awer och eng ganz kloer Positioun sinn. Dat heescht dann 'ok, mir ginn Iech eng Chance, mais on vous a à l'oeuil!"

Zoustänneg fir d'Ëmsetze vum Green Deal soll jo an der neier Kommissioun de Sozialdemokrat Frans Timmermanns sinn, dee sech an den hearinge ganz iwwerzeegend gewisen hätt.

Tilly Metz: "Dat war ganz gutt. Also esou gréng, ech hu geduecht, et wär d'Greta Tunberg. Alles, datt him net op eemol Trëtze gewuess sinn."



Ma och hei gëtt et e b-Moll: ofhängeg fir d'Finanzéierung vum "Green Deal" wäert den Timmermanns an éischter Linn vum konservative lettesche Politiker Valdis Dombrovskis ginn.

Tilly Metz: "An do wësse mer jo awer, dass et sécherlech net esou evident gëtt... dofir soen ech, mir brauche weiderhin e groussen Drock an do gesinn ech d'Roll vum grénge Grupp. Mir brauchen awer och den Drock vun der Zivilgesellschaft. Et geet elo net méi drëms, wischi waschi ze maachen. Mir brauchen elo eng kloer, koherent a couragéis Politik."

Sollt d'Kommissioun vun der Von der Leyen also e Mëttwoch Zoustëmmung am Parlament kréien, ass elo scho kloer, dass besonnesch déi gréng Fraktioun hir genee op d'Fanger kucke wäert.