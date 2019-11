Zejoert gouf de Senzow mam Sacharow-Präis fir Meenungsfräiheet ausgezeechent, deen hien um Dënschdeg zu Stroossbuerg wäert perséinlech entgéint huelen.

Hie war Deel vun engem spektakuläre Gefaangenen-Austausch tëscht Russland an der Ukrain, nodeems hien am Joer 2015 zu Moskau verurteelt gi war, well hien d’Annexioun vun der Krim ëffentlech kritiséiert hat.