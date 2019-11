Domadder huet sech e representative Sondage vun der Bertelsmann Stëftung beschäftegt. Eraus koumen 2 Saachen: sécher Aarbechtsplazen an den Ëmweltschutz.

Deen huet souguer mat 40% héchste Prioritéit, ënnert den iwwer 12.000 befroten EU-Bierger.

Am meeschte Suerge maachen sech d’Leit iwwregens ëm d’Liewenskäschten, déi ëmmer méi deier ginn. Just all Zweete steet der EU als Instanz iwwerdeems hautdesdaags nach positiv géintiwwer.