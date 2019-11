Nieft dem Klimawiessel ass fir d'Europäer d'Beschäftegung den zweeten Defi, sou den Nicolas Schmit.

"2050, dat ass Muer de Moien", sou den Nicolas Schmit, deen déi lescht 36 Stonnen net vill Zäit krut, fir Loft ze huelen. De frësch nominéierten EU-Kommissär schwätzt hei vu senger neier Cheffin, der Ursula Von der Leyen. An et goung sou séier lass, dass de Lëtzebuerger e Mëttwoch souguer d'offiziell Foto am Gewulls vun de Gléckwënsch verpasst huet.

En Donneschdeg war dem Nicolas Schmit scho mat de Gedanke beim "Green Deal". Well net just zu Stroossbuerg am Europaparlament, ma och zu Bréissel an de Couloire vun der Kommissioun ass de Message ukomm: de Klimawandel muss als absolut Urgence behandelt ginn.

D'Klima Urgence bréngt e grousse Projet mat sech, mat och déifgräifende Changementer vun eise Wirtschaften, vun eise Gesellschaften a vun onse Gewunnechten, sou den Nicolas Schmit, neien EU-Kommissär fir Aarbecht a sozial Rechter.

"Null Emissiounen 2050". Dofir souzen en Donneschdeg de Moien déi 27 Membere vun der neier EU-Kommissioun scho wärend 3 Stonnen zesummen. Geschafft gi soll op zwou Axen: Klimawandel an Digitalisatioun. Dat géif zesumme passen, well nei Technologien hëllefe kéinten, den Ëmgang mat Energie an d'Mobilitéit besser ze geréieren.

Paradigmewiessel, déi awer och grouss Changementer mat sech bréngen, nieft dem Challenge "Klimawiessel", och op sozialem Plang. Do wäert den Nicolas Schmit als EU-Kommissär fir Aarbecht a sozial Rechter gefuerdert sinn.

Nieft dem Klimawiessel ass fir d'Europäer d'Beschäftegung den zweeten Defie, sou den Nicolas Schmit. D'Beschäftegung, d'Aarbechtssécherheet, ofgeséchert Aarbechtsplazen. An déi 3. Erausfuerderung ass d'sozial Sécherheet.

E Kader fir Mindestléin an allen EU-Staaten an de Kampf géingt d'Aarmut sinn do zwou Prioritéiten. A Punkto Aarmut, zwou Zuelen: An der EU gëtt et iwwer 100 Milliounen aarm Leit. 1 Kand vu 5 ass direkt betraff.