Une dernière pour la route: De Jean-Claude Juncker huet zu Bréissel seng lescht Pressekonferenz als President vun der EU-Kommissioun ginn.

Fir d'éischt hu seng Spriecher geschwat, du koum de Jean-Claude Juncker op d’Bün a krut an engem gutt gefëllte Sall Applaus, och vun de Journalisten. D’Froe vun der Press waren an engem éischter lockeren Toun an anekdotesch.

De Jean-Claude Juncker war gutt gelaut an huet probéiert subtil Äntwerten ze ginn. Wou hien elo an Zukunft wäert sinn - Bréissel oder Lëtzebuerg – wollt hien net verroden. A béide Stied kritt hien e Büro.

Um Schluss sot de Jean-Claude Juncker „Allez Ciao ciao“ an huet nach fir puer Fotoe poséiert, e krut Blummen an du war e séier fort.

Hie gëtt iwwert de Weekend vu senger Nofollgerin d’Ursula Von der Leyen ofgeléist.

© Jeannot Ries / RTL © Jeannot Ries / RTL © Jeannot Ries / RTL © Jeannot Ries / RTL © Jeannot Ries / RTL © Jeannot Ries / RTL

Exklusiv Interview mam Jean-Claude Juncker iwwer Gefiller, Zukunft a Gesondheet den Owend am Journal op der Télé an hei op RTL.lu.