An Zukunft soll et eng finanziell Ënnerstëtzung vun der EU-Kommissioun ginn, well net jidderee sech kéint eng nei Heizung oder besser Isolatioun leeschten.

D'EU misst hei hëllefen, esou de Vizepresident vun der EU-Kommissioun, Frans Timmernans. Hien huet en Donneschdeg éischt Linne vu sengem „Green Deal" presentéiert, deen iwwerdeems och virgesäit, massiv Beem ze planzen, fir engersäits méi gesond Bëscher ze kréien a fir anerersäits bannent de Stied besser Loft a méi kill Temperaturen am Summer ze suergen. D'Zil vum „Green Deal" ass et, dass déi europäesch Wirtschaft bis 2050 klimaneutral ass.