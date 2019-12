D'lescht Joer goufen an der EU 1,1 Milliarde Passagéier registréiert. Dat ass eng Hausse vu 6 Prozent am Verglach zum Joer virdrun.

Et ass och eng Hausse vun ëm 43 Prozent par rapport zu 2010. Knapp d'Hallschecht vun de Leit ass bannent der Europäescher Unioun gereest.

Déi meescht Passagéier goufen et um Flughafen Heathrow zu London, do waren et 80 Milliounen, duerno koum de Charles de Gaulle zu Paräis mat 72 Milliounen an de Schipol zu Amsterdam mat 71 Milliounen. Frankfurt kënnt mat 69 Millioune Passagéier op déi 4. Plaz.