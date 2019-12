Dat ass d'Resultat vun engem Eurobarometer, enger Ëmfro, déi am Optrag vun der Europäescher Kommissioun gemaach gouf.

Bal 2 Drëttel vun den Entreprisë sinn der Meenung, datt Korruptioun an hirem Land "wäit verbreet" ass oder "zimmlech wäit verbreet" ass.

Zu Lëtzebuerg, a Schweden an an Dänemark hunn d'Betriber am mannsten d'Gefill, datt et Korruptioun gëtt.

A Rumänien läit een do dogéint bei 97 Prozent. Änlech héich Wäerter ginn et a Griicheland, a Portugal, Kroatien, Italien a Slowenien.